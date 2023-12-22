«Требовали $ 1 млн». Гришин рассказал, как экс-игрок «Асмарала» попал в чеченский плен

Известный российский экс-футболист Сергей Гришин поделился воспоминаниями о времени выступлений за «Асмарал» в Первой лиге России. Он вспомнил историю, как его бывшего одноклубника Сергея Медведева взяли в плен и требовали выкуп — один миллион долларов. По словам Гришина, Медведева спасли из плена только спустя 11 месяцев. Он отметил, что это было во времена группировок.

«Мой друг Серега Медведев однажды очень сильно попал. Cлава богу, что остался жив. Поехал он как-то к своим родственникам на свадьбу в Назрань, в Ингушетию. Изначально он планировал поехать на неделю. Потом звонит мне: «Думаю, еще на неделю останусь. Тут так хорошо». Ну ладно, останется и останется, мне-то какое дело. Через несколько дней захожу домой, а жена сидит на диване и плачет: «Мне звонили чеченцы. Сережу похитили. Хотят миллион долларов».

В то время было очень много группировок, которые перепродавали друг другу пленных. Серегу возили по всей Чечне, поэтому его очень долго не могли найти. В итоге его вызволили только через 11 месяцев. Прихожу как-то домой, включаю телевизор, а там Серега выходит из самолета в Шереметьево. Поехал сразу его встречать!» — приводит слова Гришина Sport24.