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«Один за всех — и все за одного!» ФК «Спартак» поздравил с днём рождения ХК «Спартак»

«Один за всех — и все за одного!» ФК «Спартак» поздравил с днём рождения ХК «Спартак»
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Пресс-служба ФК «Спартак» поздравила с днём рождения хоккейный клуб красно-белых, пожелав как можно больше побед.

«Поздравляем хоккейный «Спартак» с днём рождения! Желаем парням как можно больше побед! Один за всех – и все за одного!» — написала пресс-служба футбольного «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Сегодня, 22 декабря отмечают своё день рождение несколько российских клубов из КХЛ – московский ЦСКА, московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА. Красно-белым в этом году исполнилось 77 лет.

Напомним, накануне СКА крупно обыграл ЦСКА (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а московский «Спартак» сегодня примет на домашнем льду минское «Динамо». «Спартак» является четырёхкратным чемпионом СССР.

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