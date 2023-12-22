В «Наполи» рассказали о переговорах с Моттой и Энрике после ухода Спаллетти

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о переговорах с Тьяго Моттой («Болонья») и Луисом Энрике («ПСЖ») на пост главного тренера клуба после ухода Лучано Спаллетти. Напомним, «Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023, однако Спаллетти принял решение покинуть команду.

«Первым, с кем я связался, был Тьяго Мотта, я не видел в этом ничего плохого, но он не хотел принимать наследие того, кто выиграл Скудетто таким образом. Спаллетти предпочёл уйти героем.

Я разговаривал с Луисом Энрике в течение трех дней, мы почти достигли соглашения в июне… но потом он отказался, так как хотел получить огромную зарплату», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне неаполитанский клуб возглавляет известный специалист Вальтер Маццарри

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на шестой строчке с 27 очками. В Кубке Италии неаполитанский клуб закончил своё выступление на стадии 1/8, где потерпел разгромное поражение от «Фрозиноне» со счётом 4:0.