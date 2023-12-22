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«Рождественское чудо». Беллингем — о победе «Реала» над «Алавесом»

«Рождественское чудо». Беллингем — о победе «Реала» над «Алавесом»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Алавесом». Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Реал». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол за «Реал» на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес. Отметим, что «Реал» играл в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Начо Фернандеса.

«Рождественское чудо Лукаса Васкеса! До конца!», — написал англичанин на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter)

«Реал» набрал 45 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Столько же очков и у «Жироны», которая занимает второе место. «Алавес», в свою очередь, находится на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 18-й тур
21 декабря 2023, четверг. 23:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Васкес – 90+2'    
Удаления: нет / Фернандес – 54'
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