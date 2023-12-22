«Зенит» сыграет на Кубке равноправия с «Сантосом», «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаилем»

«Зенит» официально объявил, что примет участие в Кубке равноправия. Сине-бело-голубые назвали соперников по международному турниру, который пройдёт в феврале в Катаре при поддержке Winline.

Так, в рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шэньхуа» и катарским клубом «Аль-Духаиль».

Расписание матчей на Кубке равноправия:

1 февраля:«Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»

4 февраля: «Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»

5 февраля: «Зенит» — «Аль-Духаиль»

8 февраля: «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»

9 февраля: «Сантос» — «Аль-Духаиль»

13 февраля: «Зенит» — «Сантос»

Информация о времени начала матчей и трансляции будет опубликована позже.

Стоит отметить, что российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. Однако этот запрет не распространяется на товарищеские турниры, которые проходят не под эгидой УЕФА и ФИФА.