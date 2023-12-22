Созин: главный вопрос – не вернут ли Россию в УЕФА, а когда нас вернут. Думаю, в 2025 году

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин считает, что Россию вернут в международные турниры в 2025 году.

«Люди уровня Дюкова не делают резких шагов и заявлений не просто так. Думаю, там есть понимание, что УЕФА нас вернёт. Иначе зачем нам это всё? Главный вопрос: не вернут ли Россию в УЕФА, а когда нас вернут. Думаю, сезон 2024/2025 мы пропустим. А в сезоне 2025/2026, то есть в 2025 году – будем играть.

Если бы меня спросили, уходить ли в Азию, я бы, конечно, сказал нет. Там тоже есть страны, которые нам не рады. Так что надо просто ещё подождать: полтора сезона. Не знаю, в каком формате мы там будем: сборная плюс клубы или только клубы – посмотрим, сейчас рано об этом говорить. Но скоро нас вернут», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».