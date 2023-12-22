Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу высказался о Суперлиге

Бывший полузащитник «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу отреагировал на решение Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Болельщики, игроки, тренеры, федерации, клубы, лиги и все те, кто любит красивую игру, громко говорят: «В Европе нет места какой-либо «суперлиге». Спортивные заслуги – вот что имеет значение. Футбол для всех. Оставьте его открытым для всех», — написал Фигу на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».