«Барселоне» грозит исключение из Лиги чемпионов — Die Welt

Испанскому футбольному клубу «Барселона» грозит исключение из Лиги чемпионов по причине нарушения финансового регламента Европейской футбольной ассоциации. Об этом сообщает Die Welt.

Причиной потенциальных санкций являются нарушения финансового регламента УЕФА, согласно которому клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. Каждый раз оценивается последний трехлетний цикл.

Сообщается, что в последнем годовом отчёте клуба с крупной задолженностью приводятся и документы о доходах в сотни миллионов евро — например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Однако они не влияют на оценку УЕФА. За кулисами в ассоциации заявили, что в балансе клуба «царит бардак».

Летом УЕФА уже приговорил «Барселону» к штрафу в € 500 тысяч. Палата финансового контроля ассоциации тогда пришла к выводу, что клуб неправильно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов, которые не представляли собой соответствующий доход.