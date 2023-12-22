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Шамиль Газизов оценил бюджет махачкалинского «Динамо», лидирующего в Первой лиге

Шамиль Газизов оценил бюджет махачкалинского «Динамо», лидирующего в Первой лиге
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил бюджет клуба. Напомним, «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги к зимнему перерыву.

«Летом нам не особо хватило времени на полноценную селекцию. Однако все игроки, которые пришли, оказались лидерами команды. Они играют и приносят пользу. А то, что любой клуб и штаб хочет усиления, — это правильно. Мы работаем над тем, чтобы новые игроки пришли в команду. У нас скромный бюджет. А все разговоры о том, что он у нас огромный, — утка. Спросите любого специалиста. Многие знают наши зарплаты, наши расходы. Я не говорю, что у нас маленький бюджет. Он именно скромный, но достойный. Гнаться за большим бюджетом неправильно. Об этом говорят и Гаджи Муслимович, и Сергей Алимович Меликов. Общий посыл: ребята, мы должны бережнее относиться к деньгам», — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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