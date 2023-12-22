Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджи Гаджиев оценил первую часть сезона для махачкалинского «Динамо»

Гаджи Гаджиев оценил первую часть сезона для махачкалинского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подвёл итоги первой части сезона для своего клуба.

«Не бывает такого, что все ожидания совпадают с реальностью. И в плюс, и в минус. В целом выступление успешное. Но если брать частности, то есть над чем работать. Я имею в виду готовность команды, готовность отдельных игроков — по этим моментам возникали вопросы. Они неизбежны.

В такой работе всегда есть плюсы, минусы, достоинства, проблемы. Есть замечания к отдельным игрокам, к движению клуба. Без высокого уровня организации, финансирования результаты не могут быть стабильными», — сказал Гаджиев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Курбана Бердыева набрала 37 очков после 20 матчей.

Материалы по теме
«Гамид, мы тебя ждём». Газизов — о возможном переходе Агаларова из «Ахмата» в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android