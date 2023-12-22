Гаджи Гаджиев оценил первую часть сезона для махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подвёл итоги первой части сезона для своего клуба.

«Не бывает такого, что все ожидания совпадают с реальностью. И в плюс, и в минус. В целом выступление успешное. Но если брать частности, то есть над чем работать. Я имею в виду готовность команды, готовность отдельных игроков — по этим моментам возникали вопросы. Они неизбежны.

В такой работе всегда есть плюсы, минусы, достоинства, проблемы. Есть замечания к отдельным игрокам, к движению клуба. Без высокого уровня организации, финансирования результаты не могут быть стабильными», — сказал Гаджиев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Курбана Бердыева набрала 37 очков после 20 матчей.