Президент «Наполи» Де Лаурентис рассказал о прибыли клуба в 2023 году

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о финансовой ситуации в клубе, а также раскрыл сумму прибыли в 2023 году.

«Когда я пришёл, «Наполи» был на 550-м месте, а сейчас он входит в число 15 лучших клубов мира. Я никогда не перераспределял прибыль, я всегда всё реинвестировал. И в этом году я завершил бюджет с € 80 млн прибыли и резервом в € 154 млн», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на шестой строчке с 27 очками. В Кубке Италии неаполитанский клуб закончил своё выступление на стадии 1/8, где потерпел разгромное поражение от «Фрозиноне» со счётом 0:4.