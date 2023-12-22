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Гаджиев: у нас есть разногласия с Бердыевым и Газизовым. А как по-другому?

Гаджиев: у нас есть разногласия с Бердыевым и Газизовым. А как по-другому?
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Курбаном Бердыевым и генеральным директором Шамилем Газизовым.

«Примеры, когда большим специалистам не удавалось найти общий язык, есть. Нельзя сказать, что на все аспекты игры, подготовки, клубной работы мы смотрим одинаково. Разногласия во взглядах есть, в том числе во взглядах на игру. Но это нормально. А как по-другому? В любом случае решения должны быть коллегиальными. А для их принятия нужна доказательная база.

Большой опыт — это хорошо, но насколько он адаптирован к нынешним реалиям — это вопрос. Опыт, с одной стороны, помощник, с другой стороны — тормоз. Противоречия и споры были, есть и будут. Но важно уважать мнение своих коллег, слышать их», — сказал Гаджиев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Курбана Бердыева набрала 37 очков после 20 матчей.

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