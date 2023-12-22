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Игрок «Атлетико» Стефан Савич может перейти в «Фенербахче»

Игрок «Атлетико» Стефан Савич может перейти в «Фенербахче»
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Турецкий «Фенербахче» включил черногорского защитника Стефана Савича, выступающего за мадридский «Атлетико», в число кандидатов на приобретение, сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Информации источника, представитель игрока Зарко Пеличич прибыл в Стамбул и уже провёл переговоры с турецким клубом.

32-летний Савич выступает за «Атлетико» с 2015 года. В составе мадридского клуба Стефан стал чемпионов Испании, победителем Лиги Европы УЕФА и обладателем Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне игрок сборной Черногории принял участие в 13 матчах «матрасников» во всех турнирах.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Tramnsfermarkt оценивает рыночную стоимость Савича в € 5 млн.

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