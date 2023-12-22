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Слуцкий: фанаты «Витесса» предъявляли мне претензии по поводу незрелищной игры

Слуцкий: фанаты «Витесса» предъявляли мне претензии по поводу незрелищной игры
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями об опыте работы в нидерландском «Витессе».

«Пригодился ли мне опыт „Халла“ в „Витессе“? Любой человеческий опыт людям пригождается. Переноса не было, в „Витессе“ всё было по-другому. Принципиально другой менталитет, состав, условия и футбол.

Там были стилистические требования: если три подряд передачи сделаешь длинные, то тебя убьют болельщики. У меня была ситуация, когда фанаты мне предъявляли претензии по поводу недостаточно зрелищной игры. Я отвечал: «Ребят, мы забили больше всего мячей за всю историю „Витесса“. Это прямой показатель зрелищности. А мне отвечали: „Практически все голы вы забивали в переходных фазах, а мы хотим в позиционных атаках“. Тогда я возразил: „Если в переходных фазах голы не считаются, идите расскажите Юргену Клоппу: “Оказывается, 70% ваших голов нельзя засчитывать», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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