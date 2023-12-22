Слуцкий объяснил, почему решил отправиться в Англию после ухода из ЦСКА

Известный российский тренер Леонид Слуцкий объяснил, почему после ухода из ПФК ЦСКА решил отправиться работать в Англию. Напомним, специалист возглавлял британский «Халл Сити».

«Откуда взялась идея поехать в Англию? На самом деле всё с одной стороны просто, с другой стороны сложно, потому что на самом деле я считаю самым величайшим тренером Алекса Фергюсона. Потому что когда ты вдолгую работаешь в одном клубе, и там всё время нужно выигрывать, нужно менять составы, нужно соответствовать — это очень сложная работа.

И после того, как я понял, что произошло большое внутреннее выгорание после длинного куска в ЦСКА, я понял, что нужно попробовать что-то новое, интересное. Учитывая то, что Англия всё равно это Англия, там большое количество лиг, большое количество команд. Они были на тот момент, да я думаю, что и на данный момент, наиболее открыты к иностранным специалистам. Всё-таки, если мы будем брать Италию, Испанию, Германию, там не такое большое количество иностранных тренеров работало», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».