Слуцкий рассказал о роли Абрамовича и «Челси» в своём трудоустройстве в Англии

Бывший тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, какую роль в его трудоустройстве в Англии сыграл российский бизнесмен и экс-владелец «Челси» Роман Абрамович.

«Какова роль Абрамовича в моём трудоустройстве? Я очень благодарен «Челси» за то, что на том этапе они помогли устроиться в языковую школу, и я мог пользоваться, любыми билетами на любые матчи и так далее. Я в ответ смотрел много матчей молодёжного состава, составлял свои отчёты, писал своё мнение.

Что касается непосредственно трудоустройства, всё-таки мне помогала там первая агентская группа, которая была и организовывала различного роды переговоры. А в «Халле» это вообще было абсолютно другое предложение. Мне позвонил, известный агент Шандр Варга. Он меня познакомил ещё с одним агентом Кристианом Эмили. Он познакомил меня с Хабом Алламом. Ну, на тот момент он был официально сын владельца «Халла». Мы провели несколько раундов переговоров, и вот, как бы, они сделали предложение возглавить «Халл», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».