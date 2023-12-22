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Гаджи Гаджиев: говорили, что «Динамо» нужен тренер со свежими взглядами, а не Бердыев

Гаджи Гаджиев: говорили, что «Динамо» нужен тренер со свежими взглядами, а не Бердыев
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о выборе Курбана Бердыева на тренерский мостик команды.

«Я понимаю специалистов, которые порой даже негативно высказывались о приглашении Бердыева в клуб. Называли решение неоднозначным. Порой это основывалось на жизненном опыте и на взглядах, которые исповедует Курбан Бекиевич. Якобы клубу был нужен тренер с более свежими, современными взглядами. Но, прежде чем его пригласить, мы взвесили все за и против. И сейчас можно сказать однозначно, что решение было верным. Бекиевич в последние годы работал с действительно большими клубами, где уровень материально-технического обеспечения был выше. Но он принял наши условия. И проявил здесь себя действительно как профессионал», — сказал Гаджиев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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