Газизов: социальная нагрузка на Бердыева в Дагестане большая

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о работе главного тренера Курбана Бердыева, а также о его социальной деятельности в Дагестане.

«Уровень Курбана Бекиевича очень высок. Он ведь занимается не только клубом, но и выполняет социальную функцию. Уже был в четырёх или пяти районах Дагестана. Посещал местные футбольные школы, проводил семинары для тренеров. Он вместе с Гаджи Муслимовичем этим занимается. Социальная нагрузка большая. И он делает это с удовольствием. Это его решение.

Шероховатости на старте у нас действительно были. Но я видел, что работа идёт в правильном направлении. Настройка некоторых процессов заняла время. Неправильно сказать, что мы ни в чём не сомневались. Но мы верили в позитивное продолжение, а сама вера основывалась на том, что я видел», — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Курбана Бердыева набрала 37 очков после 20 матчей.