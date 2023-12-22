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«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора

«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора
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Московский «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал теперь уже бывший ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал.

«Добро пожаловать в «Спартак», Томаш!» — написала пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

Сообщалось, что «Спартак» рассматривал кандидатуру бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты. По сведениям «Чемпионата», специалиста устроил проект развития красно-белых, но клуб отказался от его кандидатуры. Также появилась информация, что решение о продолжении сотрудничества с Гильермо Абаскалем будет зависеть от нового спортивного директора красно-белых.

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