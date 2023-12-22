В «Наполи» подтвердили, что близки к продлению контракта с Осимхеном

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что клуб близок к завершению переговоров о продлении контракта с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном.

«Я могу подтвердить, что мы близки к соглашению о продлении контракта Виктора Осимхена», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.