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В «Наполи» подтвердили, что близки к продлению контракта с Осимхеном

В «Наполи» подтвердили, что близки к продлению контракта с Осимхеном
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Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что клуб близок к завершению переговоров о продлении контракта с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном.

«Я могу подтвердить, что мы близки к соглашению о продлении контракта Виктора Осимхена», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на печатное издание Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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