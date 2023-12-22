Томаш Амарал прокомментировал назначение на пост спортивного директора «Спартака»

Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал своё назначение в клуб, а также рассказал о принципах своей работы.

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России.

Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», — сказал Амарал в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, сегодня, 22 декабря, московский «Спартак» объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала.

Отмечается, что португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.