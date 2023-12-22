Новый спортивный директор «Спартака»: моя жена русская, она поможет с адаптацией в стране

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что у него русская жена. Специалист надеется, что супруга поможет ему быстрее адаптироваться на новом месте.

«Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

Напомним, португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

Ранее появлялась информация, что решение о продолжении сотрудничества с Гильермо Абаскалем будет зависеть от нового спортивного директора красно-белых.