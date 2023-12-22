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«Оренбург» опубликовал расписание зимних сборов

«Оренбург» опубликовал расписание зимних сборов
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Футболисты «Оренбурга» соберутся в Москве 10 января. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

10 января в Москве состоится медицинский осмотр. 11 января «Оренбург» отправится на учебно-тренировочные сборы.

Всего у команды запланировано три сбора.

Первый сбор. 11–24 января. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи в финальной части сбора.

Второй сбор. 28 января – 9 февраля. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи.

Третий сбор. 13–23 февраля. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи.

Отмечается, что соперники по контрольным матчам в Турции будут объявлены дополнительно.

После трёх сборов команда вернётся в Оренбург и с 26 февраля на стадионе «Газовик» продолжит подготовку к возобновлению сезона.

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