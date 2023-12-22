Дмитрий Черышев стал новым главным тренером «Шинника»

Российский специалист Дмитрий Черышев возглавил ярославский «Шинник». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан по схеме «полгода плюс один год».

Фото: ФК «Шинник»

«У Дмитрия Николаевича огромный футбольный опыт, приобретённый как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Дмитрий Николаевич, добро пожаловать в ряды чёрно-синих!» — написано в заявлении клуба.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был андоррский клуб «Санта-Колома».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей. Напомним, 30 ноября пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха.