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Дмитрий Черышев стал новым главным тренером «Шинника»

Дмитрий Черышев стал новым главным тренером «Шинника»
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Российский специалист Дмитрий Черышев возглавил ярославский «Шинник». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан по схеме «полгода плюс один год».

Фото: ФК «Шинник»

«У Дмитрия Николаевича огромный футбольный опыт, приобретённый как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Дмитрий Николаевич, добро пожаловать в ряды чёрно-синих!» — написано в заявлении клуба.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был андоррский клуб «Санта-Колома».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей. Напомним, 30 ноября пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха.

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