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Экс-капитан «Балтики» Дудиев стал игроком «Сокола»

Экс-капитан «Балтики» Дудиев стал игроком «Сокола»
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Саратовский «Сокол», выступающий в Мелбет Первой лиге, объявил о подписании контракта с бывшим капитаном калининградской «Балтики» Асланом Дудиевым.

33-летний защитник был игроком «Балтики» с 2018 по 2021 год, а потом ушёл из клуба. Но летом 2023 года футболист вернулся в калининградскую команду. Всего Аслан Дудиев провёл пять сезонов в составе «Балтики». Он принял участие в 103 матчах и отметился пятью забитыми мячами. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дудиев исполнял обязанности капитана команды. 14 декабря стороны расторгли контракт.

По итогам прошедшей части сезона «Сокол» находится на 16-й строчке турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона. Саратовская команда набрала 20 очков после 20 проведённых матчей.

Турнирная таблица Первой лиги
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