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Осинькин рассказал, что Дзагоев мог перейти в «Крылья Советов»

Осинькин рассказал, что Дзагоев мог перейти в «Крылья Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что бывший футболист Алан Дзагоев ранее мог перейти в самарский клуб.

«Дзагоев мог оказаться в «Крыльях Советов»? Да, в этом году у нас с ним был контакт. Так получилось, что у нас есть проблемы с заявкой: не купили и не заявили ни одного футболиста. Мы физически не могли, у нас нет ни одного места. Понимаю, что он бы пригодился, но у нас уже был комплект из пяти центральных полузащитников», — сказал Осинькин в видео в телеграм-канале Nobel.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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