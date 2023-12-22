В «Шиннике» объяснили, почему назначили Дмитрия Черышева на пост главного тренера

Генеральный директор ярославского «Шинника» Галимджан Хайрулин прокомментировал назначение Дмитрия Черышева на пост главного тренера команды.

«Изначально у нас было много кандидатов. Многие специалисты хотели прийти к нам в клуб. После переговоров мы сократили список претендентов до пяти человек, затем до трёх. В итоге мы остановили свой выбор на Дмитрии Черышеве.

Проанализировали его опыт. У него были успехи с командами из Нижнего Новгорода, он выходил в стыковые матчи. У Дмитрия Николаевича есть заграничный опыт. Со скромной командой из Андорры он прошёл два отборочных раунда в Лиге конференций, а потом в упорной борьбе уступил мощному «АЗ Алкмар». Надеемся, что Дмитрий Николаевич поможет нам в становлении команды», — приводит слова Хайрулина «Матч ТВ».

Сегодня, 22 декабря, Дмитрий Черышев подписал контракт с «Шинником» до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Последним местом работы 54-летнего специалиста был андоррский клуб «Санта-Колома».