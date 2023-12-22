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Агент Капишабы: мы действительно ведём переговоры с ЦСКА

Агент Капишабы: мы действительно ведём переговоры с ЦСКА
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Адриано Спадото, агент защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабы, прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к футболисту.

«Мы действительно ведём переговоры с ЦСКА. Такой трансфер возможен», — приводит слова Спадото Sport24.

Напомним, во время летнего трансферного окна австрийская компания Red Bull, контролирующая бразильский клуб, запретила переход Капишабы в ЦСКА из-за ситуации на Украине.

В минувшем сезоне бразильской Серии А Жуниньо Капишаба принял участие в 34 матчах за «Ред Булл Брагантино», отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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