«Аль-Ахли» обыграл «Ураву» в матче за третье место клубного чемпионата мира

Завершился матч за третье место клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались японский «Урава Ред Даймондс» и египетский «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде (Саудовская Аравия). «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 4:2 и занял третье место.

На 19-й минуте счёт открыл защитник «Аль-Ахли» Яссер Ибрахим. Через шесть минут преимущество египетского клуба упрочил нападающий Перси Тау с передачи Ахмеда Кука. В концовке первого тайма форвард Хосе Канте сократил отставание «Уравы». На 54-й минуте защитник Александр Шольц с пенальти сравнял счёт. На 60-й минуте полузащитник «Уравы» Ёсио Коидзуми отправил мяч в собственные ворота. На 75-й минуте защитник «Аль-Ахли» Али Малул не реализовал пенальти. Победную точку на 90+9-й минуте поставил Али Малул — 4:2.

В финале клубного чемпионата мира встретятся английский «Манчестер Сити» и бразильский «Флуминенсе». Матч состоится сегодня, 22 декабря. Начало игры — в 21:00 мск.