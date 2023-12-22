Тренер «Челси» Почеттино рассказал о сроках восстановления Джеймса после травмы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии защитника лондонского клуба Риса Джеймса после операции на подколенном сухожилии, которое он травмировал во время минувшего матча АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

«Он чувствует себя хорошо. Мы общаемся с ним, он начал процесс восстановления. Мы все настроены позитивно на его счёт и стараемся ему помочь. Конечно, для него это тяжёлая ситуация.

Мы не знаем на 100%, когда он восстановится. Самое главное — это поскорее увидеть его вновь и оценивать его состояние день за днём. Думаю, он точно пропустит семь-восемь недель, но очень надеюсь, что меньше чем четыре месяца», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что английский футболист может пропустить из-за повреждения три месяца. Вчера, 21 декабря, в Финляндии Джеймс успешно был прооперирован, о чём футболист лично сообщил в своей социальной сети.