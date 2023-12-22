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ЦСКА заинтересован в узбекском защитнике Авазбеке Улмасалиеве — Саркисян

ЦСКА заинтересован в узбекском защитнике Авазбеке Улмасалиеве — Саркисян
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Московский ЦСКА проявляет интерес к защитнику узбекского «Бунёдкора» Авазбеку Улмасалиеву. Об этом сообщает телеграм-канал «Самвел Карленович Саркисян».

Улмасалиев является капитаном команды. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах за «Бунёдкор» во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Авазбек Улмасалиев пока не уезжал за пределы Узбекистана. Помимо «Бунёдкора», он выступал за такие команды, как «Нефтчи», ташкентский «Локо» и «Пахтакор».

Напомним, по итогам прошедшей части сезона ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 18 матчах.

Турнирная таблица РПЛ
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