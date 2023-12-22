Ринат Билялетдинов высказался о возможном продолжении тренерской деятельности

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о желании вернуться к работе главного тренера. Сейчас он работает в структуре подмосковных «Химок».

«Есть ли предложения стать главным тренером? О них вслух не говорят, потому что есть много входящих моментов. Предварительная договорённость или переговоры — не значит, что окончательно. Если говорить общими словами, то стороны обговаривают цели и задачи, берётся время на размышление. Конечно, любой тренер хочет реализовать свои знания и опыт, но сейчас такое время, когда жонглирование тренерами приобрело массовый характер: поработал два-три месяца — до свидания. Я скоро отмечу 30 лет тренерской деятельности, всякое было: успешные факты, но и когда получилось не так, как хотелось.

Желание тренировать остаётся. Может быть, неожиданно появится вариант, который устроит всех, а бывает такое, когда решение созревает несколько месяцев. Нужно ещё, чтобы команда была укомплектована под тренерскую идею. Для меня лига, в которой я буду тренировать, конечно, важна, но не очень принципиальна. Даже на любительском или медийном уровне хочется, чтобы команда что-то выигрывала. Понятно, что РПЛ — приоритет для всех, но в России подходящих тренеров в 20–30 раз больше, чем там команд. Главное — не утратить вкус, примеры есть: Сёмин, Гаджиев, Бердыев», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.