«Мечтаю завоевать титулы с этим великим клубом». Суарес — об игре за «Интер Майами»

Уругвайский нападающий Луис Суарес, который сегодня, 22 декабря, в качестве свободного агента присоединился к американскому «Интер Майами», поделился эмоциями от этого события.

«Мне не терпится начать, и я готов работать для того, чтобы воплотить в жизнь мечту о завоевании большого количества титулов с этим великим клубом. Я с оптимизмом смотрю на то, чего мы можем достичь, обладая такими амбициями, как у нас», — приводит слова Суареса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 36-летний нападающий подписал контракт с американским клубом, рассчитанный на год, но включающий в себя опцию его пролонгации ещё на один год.

В «Интер Майами» играют бывшие одноклубники Суареса по «Барселоне»: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.