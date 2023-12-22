Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттифак» в матче Про-Лиги

Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттифак» в матче Про-Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:1.

На 43-й минуте отличился защитник «Аль-Насра» Алекс Теллес. На 59-й минуте второй мяч «Аль-Насра» забил полузащитник Марсело Брозович с передачи Криштиану Роналду. На 73-й минуте Роналду реализовал пенальти — 3:0. В концовке встречи забитым мячом отметился нападающий «Аль-Иттифака» Мохаммед Аль-Кувайкиби.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 17 матчей. «Аль-Иттифак» находится на восьмой строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Аль-Хиляль» (50).

В параллельном матче «Аль-Ахли» на выезде разгромил «Аль-Хазм» — 4:0.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 18-й тур
22 декабря 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
1:0 Теллес – 43'     2:0 Брозович – 59'     3:0 Роналду – 73'     3:1 Аль-Кувайкиби – 85'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android