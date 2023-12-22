Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттифак» в матче Про-Лиги

Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:1.
На 43-й минуте отличился защитник «Аль-Насра» Алекс Теллес. На 59-й минуте второй мяч «Аль-Насра» забил полузащитник Марсело Брозович с передачи Криштиану Роналду. На 73-й минуте Роналду реализовал пенальти — 3:0. В концовке встречи забитым мячом отметился нападающий «Аль-Иттифака» Мохаммед Аль-Кувайкиби.
«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 17 матчей. «Аль-Иттифак» находится на восьмой строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Аль-Хиляль» (50).
В параллельном матче «Аль-Ахли» на выезде разгромил «Аль-Хазм» — 4:0.
- 22 декабря 2023
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