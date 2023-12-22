В 2024 году начнут демонтировать «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что власти региона всё-таки выкупили «Центральный стадион профсоюзов», на котором свои домашние матчи проводит местный «Факел». В июле 2024 года будет начата работа по демонтажу стадиона. Об этом сообщает 36on.ru.

Сделка обошлась региону в 200 млн рублей. «Центральный стадион профсоюзов» будет реконструирован, что означает демонтаж старого стадиона и возведение нового. На время реконструкции этого стадиона «Факел» будет играть на стадионе на улице Маршака.

По словам губернатора, властям хотелось бы уложиться в сумму до 10 млрд рублей при реконструкции «Центрального стадиона профсоюзов». Проектированием объекта будет заниматься компания, которая работала над подготовкой почти всех стадионов к чемпионату мира — 2018.