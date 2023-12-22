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Григорий Иванов ответил на вопрос, будет ли «Урал» подавать заявку в Суперлигу

Григорий Иванов ответил на вопрос, будет ли «Урал» подавать заявку в Суперлигу
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не будет подавать заявку на участие в Европейской Суперлиге.

«Нет, «Урал» не будет подавать заявку на участие в Суперлиге, это невозможно. Пригласят ли российские клубы в Суперлигу в будущем? Я ведь не руководитель этой организации, откуда я могу знать? Думаю, что сейчас это невозможно. Нет смысла об этом разговаривать, ломать копья», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 21 декабря, был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. В данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».

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