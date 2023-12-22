Эмери: думаю, что больше никогда в своей карьере не добьюсь такого количества побед подряд

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о домашней победной серии команды. «Астон Вилла» выиграла 15 домашних матчей в Премьер-лиге подряд. Серия началась ещё в прошлом сезоне.

«Я думаю, что больше никогда в своей карьере не добьюсь такого количества побед подряд. Мы делаем это сейчас, и я верю в игроков, верю в наш путь. Мы заслуживаем этого. Мы очень сильны дома, потому что очень требовательны и нам очень помогают наши болельщики.

Будет очень сложно продлить серию. Мы должны наслаждаться моментом и сделать всё возможное, чтобы разделить радость с нашими болельщиками после матча», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Сегодня, 22 декабря, в матче 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск.