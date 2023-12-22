Футболистам клуба из чемпионата Украины пришли повестки в армию

Украинский территориальный центр комплектования (ТЦК) прислал групповую повестку для 25 футболистов футбольного клуба «Оболонь», выступающего в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на журналиста и телеведущего Михаила Спиваковского.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что местные военкомы стали прибегать к практике задержания военнообязанных в торговых центрах, спортивных залах и барах.

Напомним, после 16 туров украинского чемпионата «Оболонь» заработала 14 очков и на текущий момент занимает 16-е место. Возглавляет турнирную таблицу УПЛ «Кривбасс», который после 17 туров набрал 34 балла. Свой следующий матч в украинской Премьер-лиге «Оболонь» проведёт с «Черноморцем». Игра пройдёт 24 февраля 2024 года.