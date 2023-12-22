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Генсек РФС: не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами — убегают

Генсек РФС: не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами — убегают
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, есть ли какой-то контакт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

«Общение со всеми федерациями футбола у нас нормальное. У них, наверное, с нами — не очень. А мы открыты и находимся в товарищеских отношениях со всеми. Не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами — убегают», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

В октябре УЕФА объявил о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. Позже это решение было отменено после угроз других сборных бойкотировать матчи с российскими национальными командами.

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