Премьер-лига объявила даты начала и завершения сезона-2024/2025 чемпионата Англии

Сезон-2024/2025 чемпионата Англии стартует 17 августа 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт английской Премьер-лиги.

Матчи последнего тура будут сыграны одновременно 25 мая 2025 года.

Кроме этого, Премьер-лига отдельно сообщила о порядке проведения матчей в период Рождества и Нового года.

«В соответствии с предыдущими обязательствами, взятыми перед клубами в связи с напряжённым графиком в период Рождества и Нового года, будут приняты меры, чтобы предоставить больше времени для отдыха в течение трёх туров во время праздников. При этом ни один клуб не будет играть в течение 60 часов после предыдущего матча. 24 декабря 2024 года матчи проводиться не будут», — написано в заявлении.

Напомним, завершающий тур текущего сезона чемпионата Англии пройдёт 19 мая 2024 года.