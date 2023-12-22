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Украинец Довбик попал в число претендентов на награду лучшему игроку Ла Лиги в декабре

Украинец Довбик попал в число претендентов на награду лучшему игроку Ла Лиги в декабре
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Пресс-служба испанской Ла Лиги назвала имена кандидатов на награду лучшему футболисту по итогам декабря. Ими стали Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Родриго Гоэс («Реал» Мадрид), Борха Майораль («Хетафе»), Альваро Вальес («Лас-Пальмас») и Артём Довбик («Жирона»).

Претенденты на награду лучшему игроку Ла Лиги в декабре:

  • Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао) — четыре проведённых матча, два забитых мяча;
  • Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) - четыре проведённых матча, два забитых мяча;
  • Борха Майораль («Хетафе») - четыре проведённых матча, четыре забитых мяча;
  • Альваро Вальес («Лас-Пальмас») - четыре проведённых матча, два пропущенных мяча;
  • Артём Довбик («Жирона») - четыре проведённых матча, четыре забитых мяча.

Напомним, лучшим игроком Ла Лиги по итогам ноября стал французский игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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