Украинец Довбик попал в число претендентов на награду лучшему игроку Ла Лиги в декабре
Пресс-служба испанской Ла Лиги назвала имена кандидатов на награду лучшему футболисту по итогам декабря. Ими стали Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Родриго Гоэс («Реал» Мадрид), Борха Майораль («Хетафе»), Альваро Вальес («Лас-Пальмас») и Артём Довбик («Жирона»).
Претенденты на награду лучшему игроку Ла Лиги в декабре:
- Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао) — четыре проведённых матча, два забитых мяча;
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) - четыре проведённых матча, два забитых мяча;
- Борха Майораль («Хетафе») - четыре проведённых матча, четыре забитых мяча;
- Альваро Вальес («Лас-Пальмас») - четыре проведённых матча, два пропущенных мяча;
- Артём Довбик («Жирона») - четыре проведённых матча, четыре забитых мяча.
Напомним, лучшим игроком Ла Лиги по итогам ноября стал французский игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.
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