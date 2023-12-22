Родри признан лучшим игроком клубного чемпионата мира — 2023

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес стал лучшим игроком клубного чемпионата мира — 2023. Об этом сообщил ВВС.

Сегодня, 22 декабря, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и бразильский «Флуминенсе». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0.

В составе английского клуба отличились Хулиан Альварес (дважды) и Фил Фоден. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Флуминенсе» Нино.

Родриго Эрнандес провёл на турнире два матча. В полуфинальной встрече он был заменён на 77-й минуте, в финале — на 74-й. Результативными действиями футболист не отметился.