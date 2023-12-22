В «Бешикташе» подтвердили заинтересованность в Черчесове

Спортивный директор стамбульского «Бешикташа» Фейяз Узар прокомментировал информацию о возможном назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

«Имён слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся», — приводит слова Узара Sport24.

Ранее Ntvspor сообщил, что Черчесов является одним из семи кандидатов на этот пост. Помимо него, на должность главного тренера «Бешикташа» претендуют Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио.

Напомним, последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош». Стороны расстались 19 июля 2023 года. Российский специалист возглавлял эту команду с декабря 2021 года.