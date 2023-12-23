Суперкомпьютер дал прогноз итоговой таблицы Ла Лиги — 2023/2024
Суперкомпьютер Opta оценил вероятность клубов испанской Ла Лиги занять определённые места и спрогнозировал итоговую турнирную таблицу сезона-2023/2024.
Прогноз итоговой турнирной таблицы Ла Лиги:
- «Реал» Мадрид — 91,8%.
- «Жирона» — 40,7%.
- «Барселона» — 30,4%
- «Атлетико» Мадрид — 25,6%.
- «Реал» Сосьедад — 34,3%.
- «Атлетик» Бильбао — 38,2%.
- «Бетис» — 45,8 %.
- «Хетафе» - 28,8%.
- «Валенсия» - 19,3%.
- «Лас-Пальмас» - 16,1%.
- «Вильярреал» - 15,3%.
- «Осасуна» — 14%.
- «Райо Вальекано» — 14,4%.
- «Севилья» — 14%.
- «Мальорка» — 15,9%.
- «Кадис» — 18,6%.
- «Алавес» — 22,3%.
- «Сельта» — 28%.
- «Гранада» — 50,2%.
- «Альмерия» — 67,7%.
В данный момент турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу возглавляют мадридский «Реал» и каталонская «Жирона».
Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
Комментарии