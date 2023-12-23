Суперкомпьютер дал прогноз итоговой таблицы Ла Лиги — 2023/2024

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Суперкомпьютер Opta оценил вероятность клубов испанской Ла Лиги занять определённые места и спрогнозировал итоговую турнирную таблицу сезона-2023/2024.

Прогноз итоговой турнирной таблицы Ла Лиги:

«Реал» Мадрид — 91,8%. «Жирона» — 40,7%. «Барселона» — 30,4% «Атлетико» Мадрид — 25,6%. «Реал» Сосьедад — 34,3%. «Атлетик» Бильбао — 38,2%. «Бетис» — 45,8 %. «Хетафе» - 28,8%. «Валенсия» - 19,3%. «Лас-Пальмас» - 16,1%. «Вильярреал» - 15,3%. «Осасуна» — 14%. «Райо Вальекано» — 14,4%. «Севилья» — 14%. «Мальорка» — 15,9%. «Кадис» — 18,6%. «Алавес» — 22,3%. «Сельта» — 28%. «Гранада» — 50,2%. «Альмерия» — 67,7%.

В данный момент турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу возглавляют мадридский «Реал» и каталонская «Жирона».

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