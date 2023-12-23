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Суперкомпьютер дал прогноз итоговой таблицы Ла Лиги — 2023/2024

Суперкомпьютер дал прогноз итоговой таблицы Ла Лиги — 2023/2024
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Суперкомпьютер Opta оценил вероятность клубов испанской Ла Лиги занять определённые места и спрогнозировал итоговую турнирную таблицу сезона-2023/2024.

Прогноз итоговой турнирной таблицы Ла Лиги:

  1. «Реал» Мадрид — 91,8%.
  2. «Жирона» — 40,7%.
  3. «Барселона» — 30,4%
  4. «Атлетико» Мадрид — 25,6%.
  5. «Реал» Сосьедад — 34,3%.
  6. «Атлетик» Бильбао — 38,2%.
  7. «Бетис» — 45,8 %.
  8. «Хетафе» - 28,8%.
  9. «Валенсия» - 19,3%.
  10. «Лас-Пальмас» - 16,1%.
  11. «Вильярреал» - 15,3%.
  12. «Осасуна» — 14%.
  13. «Райо Вальекано» — 14,4%.
  14. «Севилья» — 14%.
  15. «Мальорка» — 15,9%.
  16. «Кадис» — 18,6%.
  17. «Алавес» — 22,3%.
  18. «Сельта» — 28%.
  19. «Гранада» — 50,2%.
  20. «Альмерия» — 67,7%.

В данный момент турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу возглавляют мадридский «Реал» и каталонская «Жирона».

Турнирная таблица Ла Лиги

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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