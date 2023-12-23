Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Юнайтед» получил самый низкий балл за гигиену от Агентства по пищевым стандартам

«Юнайтед» получил самый низкий балл за гигиену от Агентства по пищевым стандартам
Аудио-версия:
Комментарии

Агентство по пищевым стандартам снизило рейтинг гигиены питания футбольному клубу «Манчестер Юнайтед» после того, как в начале декабря нескольким людям стало плохо в связи с тем, что они съели куриные бёдра, подаваемые во время мероприятия, посвящённого вопросам здоровья и проводившегося на стадионе манкунианцев «Олд Траффорд». Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что рейтинг пищевой гигиены «Манчестер Юнайтед» был снижен с пяти баллов до одного.

Подчёркивается, что источник, близкий к команде, заявил, что инцидент с отравлением людей курицей является единичным случаем, причина возникновения которого была оперативно выявлена и устранена. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» всерьёз намерен вернуть самый высокий рейтинг гигиены питания, которым клуб обладал ранее. С этой целью «красные дьяволы» обратились к независимым аудиторам, которые должны провести анализ пищевой продукции.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» находится под следствием городского совета из-за жалоб на сырую курицу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android