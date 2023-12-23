«Юнайтед» получил самый низкий балл за гигиену от Агентства по пищевым стандартам

Агентство по пищевым стандартам снизило рейтинг гигиены питания футбольному клубу «Манчестер Юнайтед» после того, как в начале декабря нескольким людям стало плохо в связи с тем, что они съели куриные бёдра, подаваемые во время мероприятия, посвящённого вопросам здоровья и проводившегося на стадионе манкунианцев «Олд Траффорд». Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что рейтинг пищевой гигиены «Манчестер Юнайтед» был снижен с пяти баллов до одного.

Подчёркивается, что источник, близкий к команде, заявил, что инцидент с отравлением людей курицей является единичным случаем, причина возникновения которого была оперативно выявлена и устранена. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» всерьёз намерен вернуть самый высокий рейтинг гигиены питания, которым клуб обладал ранее. С этой целью «красные дьяволы» обратились к независимым аудиторам, которые должны провести анализ пищевой продукции.