«Это огромная угроза для нас». «Фиорентина» выступила против участия клубов в Суперлиге

Итальянская «Фиорентина» выпустила официальное заявление, в котором выступила против создания Европейской Суперлиги и участия в ней клубов.

«Мы считаем, что запуск соревнования в том виде, в котором его представляют организаторы, несёт огромную угрозу для национальных лиг на многих уровнях.

Клуб считает, что этот новый турнир нанесёт серьёзный ущерб итальянскому футбольному движению, включая менее защищённые молодёжные академии, которые любят многие болельщики.

Похоже, что определённые клубы – в некоторых случаях с огромными долгами и финансовыми трудностями – планируют новые системы только для того, чтобы они могли погасить свои долги и увеличить разрыв от других клубов, у которых всё в порядке на экономическом и финансовом уровне.

Спорт прекрасен, если существует здоровая конкуренция и если участники обладают одинаковыми шансами на победу. Поэтому «Фиорентина», как неоднократно повторял президент Рокко Коммиссо за последние годы, заявляет, что она категорически против любых соревнований, кроме тех, которые признаны Итальянской федерацией футбола, УЕФА и ФИФА, тесно сотрудничающих с Ассоциацией европейских клубов», — сказано в заявлении на официальном сайте «Фиорентины».

Напомним, после того, как 21 декабря Суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не обладают правом на монополию проведения турниров, создание Европейской Суперлиги стало легитимным.