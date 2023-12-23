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«Астон Вилла» упустила возможность возглавить таблицу АПЛ, сыграв вничью с «Шеффилдом»

«Астон Вилла» упустила возможность возглавить таблицу АПЛ, сыграв вничью с «Шеффилдом»
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Итоговый результат — 1:1.

На 59-й минуте после вмешательства VAR был отменён гол нападающего «Астон Виллы» Леона Бэйли. На 87-й минуте отличился форвард «Шеффилд Юнайтед» Кэмерон Арчер с передачи Густаво Хамера. «Астон Вилле» удалось сравнять счёт усилиями полузащитника Николо Дзаньоло на 90+7-й минуте.

«Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на 19-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет лондонский «Арсенал» (39).

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
22 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Арчер – 87'     1:1 Дзаньоло – 90+7'    
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