Кайл Уолкер и Фелипе Мело повздорили после финала клубного ЧМ

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер потолкался с 40-летним защитником «Флуминенсе» Фелипе Мело после финального матча клубного чемпионата мира, в котором команда Хосепа Гвардиолы одержала разгромную победу над бразильским клубом со счётом 4:0.

В прошедшей игре Кайл Уолкер провёл все 90 минут, а вышедший в стартовом составе Фелипе Мело был заменён на 60-й минуте.

Напомним, в составе «Манчестер Сити» дубль оформил аргентинский нападающий Хулиан Альварес, также забитым мячом отметился англичанин Фил Фоден. Помимо этого, защитник «Флуминенсе» Нино забил мяч в собственные ворота.

Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.