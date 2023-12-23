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Кайл Уолкер и Фелипе Мело повздорили после финала клубного ЧМ

Кайл Уолкер и Фелипе Мело повздорили после финала клубного ЧМ
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер потолкался с 40-летним защитником «Флуминенсе» Фелипе Мело после финального матча клубного чемпионата мира, в котором команда Хосепа Гвардиолы одержала разгромную победу над бразильским клубом со счётом 4:0.

В прошедшей игре Кайл Уолкер провёл все 90 минут, а вышедший в стартовом составе Фелипе Мело был заменён на 60-й минуте.

Напомним, в составе «Манчестер Сити» дубль оформил аргентинский нападающий Хулиан Альварес, также забитым мячом отметился англичанин Фил Фоден. Помимо этого, защитник «Флуминенсе» Нино забил мяч в собственные ворота.

Встреча прошла в Джидде (Саудовская Аравия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    
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