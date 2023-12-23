Гвардиола отреагировал на победу «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира (4:0).

«Этот год был потрясающим. Сегодня мы закрыли главу. Мы выиграли всё, что могли. Пора попробовать сделать это снова.

Нам немного повезло в начале матча, мы рано забили, но затем они провели невероятные 10-12 минут, которые заставили нас понять, насколько сложной будет игра. Второй гол нам помог, но, возможно, мы его не заслуживали. Во втором тайме мы кое-что изменили и стали играть гораздо, гораздо лучше», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Хосеп Гвардиола в четвёртый раз в своей тренерской карьере одержал победу на клубном чемпионате мира и стал самым титулованным специалистом в истории турнира.