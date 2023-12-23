Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола отреагировал на победу «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира

Гвардиола отреагировал на победу «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира (4:0).

«Этот год был потрясающим. Сегодня мы закрыли главу. Мы выиграли всё, что могли. Пора попробовать сделать это снова.

Нам немного повезло в начале матча, мы рано забили, но затем они провели невероятные 10-12 минут, которые заставили нас понять, насколько сложной будет игра. Второй гол нам помог, но, возможно, мы его не заслуживали. Во втором тайме мы кое-что изменили и стали играть гораздо, гораздо лучше», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Хосеп Гвардиола в четвёртый раз в своей тренерской карьере одержал победу на клубном чемпионате мира и стал самым титулованным специалистом в истории турнира.

Материалы по теме
Самый лёгкий трофей «Сити». Красиво убрали «Флуминенсе» в финале КЧМ и не заметили! Видео
Самый лёгкий трофей «Сити». Красиво убрали «Флуминенсе» в финале КЧМ и не заметили! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android