«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Сити» по Калвину Филлипсу

«Ювентус» ведёт переговоры с «Манчестер Сити» относительно возможного перехода 28-летнего полузащитника Калвина Филлипса в январе, сообщил источник ESPN.

Хавбек хочет покинуть «горожан», потому что получает мало игрового времени. В этом сезоне он принял участие всего в 10 матчах во всех турнирах. При этом Филлипс стремится попасть в состав сборной Англии на Евро-2024.

«Ювентус» предпочёл бы взять игрока аренду до конца сезона, в то время как «Манчестер Сити» хотел бы продать полузащитника.

«Ньюкасл» также проявляет интерес к Филлипсу, хотя переговоров с «горожанами» не начинал.

Контракт хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года. Клуб готов оставить игрока у себя, если соглашение о его уходе не будет достигнуто.